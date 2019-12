Eesti võib jääda olulises energiasektoris sabassörkijaks

Kuigi meretuuleparkide areng on viimase 20 aastaga olnud tohutu – põlve otsas tegijatest on saanud üleilmse tööstusharu esindajad –, seab Euroopa Komisjoni 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärk sektorile veelgi suuremad nõudmised. Kui praegu on Euroopas püsti pandud meretuuleenergia võimsusi 20 GW, siis 2050. aastaks peaks see arv küündima 450 GW-ni.

See tähendab praeguste võimsuste paarikümnekordset ja meretuuleparkide arvu vähemalt kümnekordset kasvu. Seejuures peaks 83 GW tulema meie enda rannikut uhtuvast Läänemerest.