Eesti Walt Disneyks ihkav firma soovib Eesti investoritelt kaasata kuni 1,5 miljonit eurot

"Pakkumise eesmärk on kindlustada ettevõttele seatud strateegiliste kasvueesmärkide saavutamine. See taandub kolmele peamisele asjale: tipptegijate kaasamine ja treenimine, investeeringud n-ö tulevikutehnoloogiasse ning vana hea teadus- ja arendustegevus," ütles IMEPILT AS-i juhatuse liige Sten-Aleks Pihlak ehk Almondi Esco.

Aktsiaemissiooniga on kavas viia IMEPILT AS kiirele kasvuteele ning saavutada kolm keskset eesmärki: tuua 2021. aasta kolmandas kvartalis välja animafilm "Ohtude saar", teha 2024. aastaks valmis täielik temaatiline sisukimp ning käivitada 2024. aastal uus sisukimp, praeguse nimega AlieNative.

Koostöös stuudioga IMEPILT on "Ohtude saare" stsenaristid Elizabeth Martin ja Lauren Hynek, kes olid Disney tänavu valminud live-action filmi "Mulan" kaasstsenaristid ning John Bellina, kes on TV hittseriaali iZOMBiE kaasstsenarist.

IMEPILT AS kavatseb lähiaastatel oluliselt laiendada tervele perele suunatud algupäraste bränditud sisukimpude tootmist, mis lisaks animafilmidele ja -sarjadele hõlmavad globaalse haardega mänge, liitreaalsust ning üritusi.

„Globaalsete pürgimustega mahukad meelelahutustooted on tuntud selle poolest, et nõuavad arendusfaasis suures mahus ressursse. Kuna põhitulu laekumine toimub paralleelselt suuremate tooteüksuste lansseerimisega, on meie sihiks just tugeval vundamendil põhinev kiirenev kasvumudel," ütles Esco.

IMEPILT AS on 2016. aastal asutatud ristmeediastuudio, mis juhib bränditud sisukimpudele keskenduvat ning maailmatasemel loovvõimekusega samanimelist stuudiot. Tehes koostööd oma valdkonna tippudega ning tunnustatud asjatundjatega üle maailma on IMEPILT AS kaasanud aastatel 2016-2020 üle 30 brändipartneri. IMEPILT AS-i praeguste omanike ringis on lisaks juhtkonnale ja töötajatele ettevõtjad Taavi Raadik, Toomas Bergmann, Ahto Aava, Sonny Aswani.

IMEPILT AS-il on rahvusvahelise levitamise leping Kaleidoscope Film Distribution Ltd'ga. Tegu on Ühendkuningriigi ühe juhtiva sõltumatu müügiettevõttega, kes on IMEPILT AS-i keskkonnateemalise animafilmi „Ohtude saar" ning nelja kaasneva sarja eksklusiivne globaalne müügiagent ja levitaja.

Pakkumisest

IMEPILT AS-i aktsiate avaliku pakkumise märkimisperiood vältab esmaspäevast, 30. novembrist 2020 kuni reede, 11. detsembrini 2020. Pakkumine on suunatud Eesti investoritele.

IMEPILT AS pakub kuni 375 000 aktsiat hinnaga 4 eurot aktsia kohta. Aktsiate minimaalne märkimise kogus on 1 aktsia.

Nasdaq Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas 25. novembril 2020 rahuldada IMEPILT AS-i taotluse ja võtta tema kuni 2 125 000 aktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot kauplemisele Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North, seda teatud tingimustel.

„Kuigi IMEPILT AS on oma elutsükli kasvufaasis, siis oleme juba päris algusest vaadanud avaliku aktsiaturu poole. See osutuski lõpus meie jaoks määravaks - kui sinu pikaajalised eesmärgid ja väärtused astuvad juba sama sammu börsi kõrgete nõudmistega, siis milleks oodata?" märkis Esco.

Märkimiskorralduse esitamiseks peab investoril olema mõne EVRi kontohalduri kaudu avatud väärtpaberikonto. Nimekiri krediidiasutustest ja investeerimisühingutest, kellel on EVRi kontohaldurina tegutsemise õigus, on kättesaadav Nasdaq CSD SE veebilehel https://nasdaqcsd.com/et/kontohaldurite-nimekiri/.

Pakkumise tulemused selguvad 14. detsembril 2020 või sellele lähedasel kuupäeval, pakkumise arvelduspäev on 16. detsembril 2020 või sellele lähedasel kuupäeval ning kauplemise algus Nasdaq Tallinn First North'il 17. detsembril 2020 või sellele lähedasel kuupäeval.

Emissiooni korraldaja ja volitatud nõustaja on AS LHV Pank ning pakkumise juriidiline nõustaja on NJORD Advokaadibüroo OÜ.