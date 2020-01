Eestiga seotud Prantsuse hiidettevõte müüs tüki firmast hiinlastele muljetavaldava summaga

Maailma suurim plaadifirma UMG on koduks näiteks sellistele staaridele nagu Taylor Swift ja Lady Gaga. Ettevõtte väärtus on umbes 30 miljardit eurot, kirjutab The Guardian.

Vivendi on sidefirma, muusikaäri, televisiooni pakkuja, mobiilimängufirma, reklaamiäri ja ka raamatukirjastus. 2019. aasta jaanuaris käisid Tallinnas Vivendi juhatuse esimees Arnaud de Puyfontaine ja Prantsusmaa ühe rikkama perekonna mantlipärija Yannick Bolloré, kes juhib reklaami- ja kommunikatsiooniäri Havas, mis ostis Eestis ära IDEA. Havas kuulub Vivendi gruppi.

Vivendi omanikuks on Prantsuse miljardär Vincent Bolloré, kes tegi Tencentiga kokkuleppe, et Hiina ettevõte võib soovi korral sama hinnaga veel kümme protsenti UMG-st ära osta.

Läbirääkimised algasid mullu suvel ning nüüd vormistatud tehing võimaldab UMG-l laieneda Aasiasse. Tencentile kuulub ka 7,5 protsenti muusika voogedastusettevõttest Spotify.

Prantsuse hiidettevõte on juba mõnda aega üritanud osa UMG-st ära müüa, et lõigata kasu muusikatööstuse elavnemisest, mille on kaasa toonud voogedastuse ehk striimingu revolutsioon. Voogedastuse valdkonna liidrid on Apple, Spotify, Amazon and Deezer.