Eestil on salarelv, mida paljud riigid tekkinud kriisi tingimustes tahavad

Neljapäeval loodetakse Saaremaal käivitada mobiilne moodulitest haigla, mille sarnast pole teist üheski Euroopa riigis. Aga Eestis on. 2015. aastast on välihaigla olnud kaitseväe kasutuses. Sellest ajast on see osalenud arvukatel Eesti väliõppustel – nt Kevadtorm, Siil, Pitka luurevõistlus – ning saanud korduvalt tunnustada regionaalsetel ja NATO suurõppustel. Semetroni ja Maru Ehituse koostöös valmivaid konteinerhaiglaid saab kasutada ka lisavõimalusena, kui tavameditsiin on ülekoormatud.