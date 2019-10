Eestimaalaste annetused püstitavad kampaaniate abiga rekordeid

„Eestlaste harjumused on muutumas. Ollakse teadlikumad ja annetamisotsused tehakse palju kaalutlevamalt. Kasvanud on inimeste sisemine soov head teha,” tõdeb varasematel aastatel annetuste saajate edetabelit juhtinud SOS Lasteküla Eesti ühingu fundraising’u ja kommunikatsiooni osakonna juht Katri Laiv. Eesti rahvuskultuuri fondi finantsdirektor Linda Piik ja vastutav sekretär Maarika Vellomäe lisavad, et eestimaalaste annetamisharjumused on seotud Eesti majanduse kasvuga ja inimeste jõukamaks saamisega. Viimastel aastatel on enamik neile tehtud annetusi tulnud just Eestist.