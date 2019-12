Eestimaalaste sissetulekud kasvavad üha kiiremini. Eriti suure hüppe on aastaga teinud üks maakond

Müürsoo sõnul võib meie maakonnad sissetulekute lõikes jagada kolme rühma. Kõige kõrgema sissetulekuga maakonnad on Harjumaa, Raplamaa ja Tartumaa, järgnevad keskmise sissetulekuga maakonnad ning kõige väiksema sissetulekuga maakonnad on Valgamaa, Põlvamaa ja Ida-Virumaa.

Suure tõusu on teinud Raplamaa ning ka Pärnumaa,

Kõige väiksem on sissetulekute kasv olnud aga Viljandimaal, Hiiumaal ja Saaremaal.

Haridustaseme järgi jagatakse inimesed kolme rühma: I tase ( alg- ja põhiharidusega), II tase (kesk- ja kutseharidusega) ning III tase (kõrgharidusega). Müürsoo sõnul kasvavad küll sissetulekud kõikides haridustasemete rühmades, kuid kõige kiiremini kasvab kõrgharidusega inimeste sissetulek. See on olnud kaks korda kiirem kui algharidusega inimestel.

Leibkondades, kus lapsi ei ole, on ka inimeste sissetulek suurem. Lastega peredes on suurim sissetulek neis peredes, kus kasvab üks laps. Suurema muudatusena tõi Müürsoo välja, et kiiresti on kasvanud kolme lapsega perede sissetulek.

Positiivse tendentsina tõi Müürsoo välja, et üheliikmelistes leibkondades on kasvanud kõikide sissetulekud.