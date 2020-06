Eestis 14 töötajat koondanud Skeleton Technologies: plaanime aasta teises pooles meeskonda kasvatada

„Koondamised tingis asjaolu, et superkondensaatorite ja akutööstuses on kasvufaasis vaja teha suuri investeeringuid selle jaoks, et jõuda rahavooliselt positiivseks ja 2021 plaanime jõuda positiivse rahavooni - pidime kulubaasi viima vastavusse planeeritud tuludega," ütles ettevõtte kommunikatsioonijuht Arnaud Castaignet.

Hetkel töötab Skeleton Technologies grupi tasemel 124 inimest. Castaignet sõnul rohkem koondamisi plaanis pole. „Plaanime aasta teises pooles nii Eestis kui Saksamaal uuesti ka meeskonda kasvatada, kui turusituatsioon on stabiliseerunud," märkis ta.

Ettevõttel on ajatatud maksuvõlg, mis ulatub ligi 185 000 euroni. „Otsustasime sarnaselt paljudele teistele ettevõtetele kasutada riigi poolt võimaldatavat maksude ajatamist, mis võrreldes ettevõtte tegevusmahtudega ei ole ka märkimisväärne summa. Ajatatud maksud tasume ka vastavalt kokkuleppele riigiga," selgitas Castaignet.