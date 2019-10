Eestis äri alustav saksa arst: reklaamite küll edukat ja kiiret e-riiki, aga päriselus asjad ei tööta

Seotud lood: Venemaalt üritati Eestisse tuua hiigelkoguses ohtlikke kreeme ja kemikaale

Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Maret Rannala sõnul sai päästeamet linnaplaneerimise ametilt kasutusteatise kooskõlastamiseks 15. augustil ning tagastas 21.augustil asja ehitusregistri keskkonnas selgitades, et kasutusotstarbe muutmiseks tuleks esitada esialgne ehitusprojekt, et amet saaks veenduda, kas kasutamise otstarbe muutmisel on täidetud olulised tuleohutuse nõuded. Rannala sõnul seisnes probleem selles, et puudus vana/esialgne projekt ning täite dokumentatsioon, kuid vajalik on tõendada hetke olukorda.

Freyl on nüüd võimalus kas esitada täitedokumentatsiooni või tellida audit. „Esitades eelnimetatud dokumendid ehitusregistri keskkonnas,“ on võimalik menetlusega edasi liikuda, selgitas Rannala.

Terviseameti arvamusest selgub, et ruumid haiglavälise eriarstiabi osutamiseks ei sobi. Ameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar selgitab, et Wellness Group on esitanud neile tegevusloa taotluse 11. juulil. „Kuna hoonel puudub kasutusuba, ei saa me tegevusloa taotlusega edasi liikuda enne, kui hoonele on antud kasutusluba ambulatoorseks eriarstiabi teenuse osutamiseks. See info on ettevõttele ka edastatud. Juhul kui nad on saanud kasutusloa, saame minna tervishoiuteenuse tegevusloa menetlusega edasi,“ selgitas ta.