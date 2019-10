Eestis automaksu kehtestamine pole poliitikute hinnangul vajalik

Eestis on kokku ligikaudu 750 000 autot ja nende keskmine vanus on 16 aastat. Eesti soovib saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsust, aga vanade autode pealetulekuga on CO2 heite vähendamise ja taastuvenergia direktiivi kohustusi raskem täita.

Samal ajal, kui Euroopas levib vanemate diiselmootoritega sõiduautode liikumise piiramine, kasvab Ida-Euroopas vanemate ja läbiaetud diiselmootoriga sõiduautode sissevool. Näiteks moodustavad ka Eestisse imporditud vanad diiselmootoritega autod ligikaudu kolmveerandi kõikidest imporditavatest autodest.

Autode müügi- ja teenindusettevõtete liidu juht Arno Sillat on varasemalt rahvusringhäälingule antud intervjuus öelnud, et üleüldine automaks vanade autode sissevoolu ei peata.

Ka erakonna Eestimaa Rohelised juhatuse liige Joonas Laks ütles, et kui automaksu vaadata kui meedet CO2 heitmete vähendamiseks, siis sellel mõtet ei ole.

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees keskerakondlane Erki Savisaar ütles, et automaksu kehtestamine ei aitaks mitte kuidagi CO2 probleemi lahendada.

"Me ei tea lõpuks, millist kütust sinna sisse pannakse, kas see kütus otseselt on keskkonnasäästlik või ei ole, sest nad autoregistris paistavad ühte moodi ja autos võibki kasutada erinevaid kütuseid endale sobivas vahekorras, ilma, et kellelegi sellest peaks aru andma," rääkis Erki Savisaar.

