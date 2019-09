Eestis elavad välismaalased: Eestis on hea töötada, aga siinse eluga kohaneda on endiselt väga raske

"Näib, et välismaalased ei tunne end Eestis oodatuna ja riik jääb sõbralikkuse kategoorias kümne tagumise riigi hulka, 58. kohale," järeldavad uuringu koostajad. "Vaid pooled (53%) vastajatest hindasid suhtumist välismaalastesse positiivseks (riikide keskmine on 65%) ja pooled (50%) leidsid, et kohalikud on "üldiselt sõbralikud". Üks Saksamaalt pärit inimene tõi näiteks välja kasvavat vaenulikkust välismaalaste suhtes kui teemat, millega tal on väga raske Eestis toime tulla. Samuti on raske õppida Eesti keelt (74%) ning leida uusi sõpru (37%) ning harjuda kohaliku kultuuriga (23%)."

graafik: internations

Välismaalastele elama asumiseks parimad riigid on Taiwan, Vietnam ja Portugal, viimastele kohtadele paigutusid Kuveit, Itaalia ja Nigeeria.