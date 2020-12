Eestis esimesena uudset teenust pakkuma hakanud ettevõte tegutseb samas hoones, kuhu tuleb Jõhvi tehnoloogiakool

Siiri Liiva siiri.liiva@arileht.ee RUS 2

Pilw.io kaasasutaja ja tegevjuht Kaur Kiisler Foto: erakogu

Kuus aastat tagasi Jõhvis andmekeskuse käivitanud Astrec Data – kellele kuuluvas hoones hakkab järgmisest aastast tegutsema ka siinsete tuntud iduettevõtjate algatusel loodav tehnoloogiakool –, on oma uusima, iseteenindusliku pilvemajutusteenusega Pilw.io jõudnud kiiresse kasvufaasi. Edule on aidanud kaasa asjaolu, et ettevõte ise asub füüsiliselt Eestis.