Eestis kasutas viiendik väikeettevõtteid COVID-19 kriisiabi

Leedus kasutas abimeetmeid 52%, Eestis 20% ning Lätis 12% küsitletud ettevõtetest.

„Kõik Balti riigid reageerisid kiirelt ning meetmed aitasid ettevõtetel kriisi mõjudega paremini toime tulla. Samas on selge, et riikide võimalused on piiratud, juhul kui sarnane olukord peaks uuesti tekkima. Kui VKE-del vähegi võimalik, siis tasub eriti praegu mõelda tegevuse efektiivsemaks muutmise võimalustele, sh digitaliseerimisele, mida rõõmustavalt paljud VKE-d eri sektorites ka ette võtsid, " ütles SEB Panga juhatuse liige ning jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

Eestis väikefirmade seas oli abimeetmeid kasutanuid kõige rohkem jae- ja hulgikaubanduses (21%), millele järgnesid muu teenindussektor (16%) ning töötlev tööstus (15%). Üsna võrdselt olid sektoritest esindatud majutus ja toitlustus, ehitus (mõlemad 8%) ning transport ja laondus (7%).

Eestis olid VKE-d kõige rohkem kursis töötukassa pakutava töötasu hüvitisega, mida maksti kuni nelja kuu eest. Antud meedet ettevõtted ka kõige rohkem kasutasid või kavatsesid seda teha. VKE-d olid kursis ka maksu- ja tolliameti, KredExi ning SEB meetmetega.

Lätis arvestasid ettevõtted kõige rohkem maksuameti meetmetega, mis kehtivad kuni aasta lõpuni. Eelkõige seisnes abi maksude ajatamises ning viiviste puudumises.

Leedus kasutati valdavalt maksuameti pakutud leevendust maksude tasumisel, aga ka riikliku finantseerimisasutuse Invega poolt VKE-dele mõeldud meetmeid. Leedus lükkas maksukohustuse edasi 63 000 ettevõtet ehk ligi veerand juriidilistest isikutest.

Lätis maksti palgatoetust juunini ning kokku kulus sellele 54 miljonit eurot. Lisaks saavad ettevõtjad teatud tingimustel taotleda toetusi aasta lõpus. Eestis ja Leedus oli töötasu hüvitiste maht palju suurem, vastavalt 257 miljonit ja 154 miljonit eurot.

Koroonakriisi mõjusid analüüsiv SEB uuring toimus juulis 2020 ning kokku vastas 2566 ettevõtet, neist Eestis 1133, Leedus 1001 ning Lätis 432. Üle 90% küsitluses osalenud ettevõtetes oli kuni 50 töötajat ning rõhuv enamus neist olid kuni 10 töötajaga ettevõtted.