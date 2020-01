Eestis kasvas uute sõiduautode müük ligi viis protsenti. Millised olid populaarsemad automargid?

Arno Sillat: "Tarbesõidukite müügi väiksemate numbrite taga on tunda ettevõtete teatud ettevaatlikkust tulevikuprognooside tegemisel. Sellest tulenevalt on investeerimisotsused lükatud veidi edasi. Kokkuvõttes aga saavutas 2019.a. uute mootorsõidukite müügimaht aasta varasema taseme, mida me ka prognoosisime."