Eestis kogutakse nõudeid diiselautode skandaali sattunud Volkswageni vastu

Volkswageni kontserni pettus puudutas aastatel 2005-2015 toodetud sõidukeid. Kontsern on tasunud Ameerikas hagide tulemusel 15 miljardi ulatuses, Saksamaal 750 miljonit eurot. Kuigi seni pole Eesti poolt nõudeid olnud, on nüüd asutud neid koondama rakenduse hugo.legal vahendusel.

"Täna me ei räägi massihagi koostamisest, vaid me räägime ikkagi sellest, et me anname inimestele teada, et kas ja kui suur see nende potentsiaalne nõue võib siis olla," rääkis õigusbüroo HUGO Legal peajurist Erki Pisuke. "Ja sellele järgnevad siis teatud tegevused," lisas ta. Koostööd tehakse selles vallas Klauberg Baltics advokaadibürooga.

"Rääkida täna sellest, et viis aastat pärast seda skandaali võiks auto terve hinna tagasi saada, aga võiks küsida, mille eest, mis see saamata jäänud tulu siis on või milles on see probleem," hindas autode müügi ja teenindusettevõtete liidu tegevjuht Arno Sillat eestlaste kompensatsiooni küsimise väljavaateid. "Tegelikult on see probleem pigem väike mullike," leidis ta.

Dieselgate'i nime saanud skandaal on läinud kogu Volkswageni grupile maksma suurusjärgus 30 miljardit eurot. Juristid toovad välja näite, kus võiks diiselmootoriga Passati eest, mis on läbi sõitnud 60 000 kilomeetrit, saada lausa 22 000 eurot.

Vaata lähemalt juuresolevast uudistelõigust.