Eestis oma firma asutanud Ukraina ehitaja: eestlased on väga laisad

Roman Starapopov toimetaja RUS

Foto: Madis Veltman

30-aastane Arsen saabus Eestisse Harkivist, et otsida tööd ehitusel. Olles siin töötanud ja kohanenud, asutas ta oma firma. Arseni pani imestama, et Eestis on kergem äri teha ja keegi ei avalda survet. Arsen tunnistab samas, et on paadunud liikluseeskirja rikkuja ja on korduvalt politsei huviorbiiti sattunud ning osalenud korra kakluses.