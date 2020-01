Eestis on ringlusse jõudnud valeraha hulk üsna kokku kuivanud

Selleks tuleb rahatähte katsudes, vaadates ja kallutades uurida selle turvaelemente ning neid kahtluse korral võrrelda mõne ehtsa pangatähega. Pangatähtede turvaelemente ja nende kontrollimise viise on kirjeldatud Euroopa Keskpanga veebilehel. Võltsingukahtlusega pangatähe või mündiga tuleb pöörduda politseisse, kes saadab kahtlase raha ekspertiisi.

Eestis avastatud võltsitud pangatähed 2014 – 481 tükki

2015 – 401 tükki

2016 - 518 tükki

2017 – 604 tükki

2018 – 1407 tükki

2019 – 285 tükki

2019. aasta teisel poolel kõrvaldati ringlusest kokku ligikaudu 308 000 võltsitud europangatähte, mis on 22,7% enam kui 2019. aasta esimesel poolel ja 17,6% rohkem kui 2018. aasta teisel poolel. Võrreldes ringluses olevate ehtsate europangatähtedega, mille arv on nende kasutuselevõtust alates pidevalt suurenenud kiiremas tempos kui SKP kasv, on võltsingute osatähtsus jätkuvalt väga väike (vt andmeid ringluses olevate europangatähtede kohta).

Seega on äärmiselt ebatõenäoline saada juhuslikult enda valdusse võltsitud pangatäht. Igal aastal ringluses oleva ühe miljoni ehtsa europangatähe kohta tuvastatud võltsingute arv on väga väike (vt joonis). Praegu on ringluses ligikaudu 24 miljardit europangatähte koguväärtusega peaaegu 1,3 triljonit eurot.