Eestis on tarbimislaenud Euroopa keskmisest kolm korda kallimad

Eesti keskmine tarbimislaenude intressimäär on 16,2%, mis on kolm korda kõrgem kui Euroopa keskmine intressimäär 5,09%. Soomes on tarbimislaenude intressimääraks 3,47% ja isegi suurtes rahalistes raskustes olnud Kreekas 9,63%. Eesti liidripositsioonist jäävad maha ka Läti ja Leedu, kus tarbimislaenude intressid on vastavalt 14,45% ja 13,65%.

Samal ajal on Euroopa Pangandusjärelevalve andmetel Eesti tarbijad laenude tagasimaksmisel äärmiselt kohusetundlikud. Viivislaenude ehk laenude, mille tagasimaksed on hilinenud rohkem kui 90 päeva, osakaal on Eestis üks Euroopa madalaim ehk vaid 1,6%. Võrdluseks, et Kreekas on see number 44,8%, Soomes 1,2%, Lätis 3,4% ja Leedus 2,7%. Euroopa keskmiseks viivislaenude osakaaluks on 3,6%.

Eesti turul tarbimislaenud kalliks muutnud eelkõige võrdlusmomendi puudumine ja madal konkurents. Eesti klient ei näe igapäevaselt Euroopa üldist pilti ega oska võrrelda meil pakutavaid hindu teiste riikidega. Isegi kodumaiseid võimalusi on seni olnud raske võrrelda. Tihedam konkurents ja suurem teadlikkus võiks aga turgu elavdada ja hinnad mõistlikult soodsamaks muuta.