Eestis on töötus taas kergelt kasvama hakanud

Enam on suurenenud nende registreeritud töötute arv, kelle töövõime ei ole vähenenud. Registreeritud töötuse määr oli kolmandas kvartalis kõrgeim Ida-Virumaal (9%) ning madalaim Hiiumaal (2,7%), teatas töötukassa.

Eelmise aastaga võrreldes on veidi suurenenud nende registreeritud töötute arv, kes eelnevalt töötasid seadme- ja masinaoperaatorite ja koostajatena. Samuti on veidi kasvanud eelnevalt juhi või tippspetsialistina töötanute osakaal.

Aastaga on registreeritud töötute hulgas kasvanud mõnevõrra äriühingu juhtimis- ja kontrollorgani liikmete hulk, kuna ka neil on tekkinud õigus tulla töötuna arvele juhul, kui nad ei saa oma tegevuse eest äriühingu juhtimis- ja kontrollorgani liikmena tasu ja neil on õigus saada töötuskindlustushüvitist.

Kolmandas kvartalis arvele tulnud uute töötute seas on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga veidi rohkem neid, kelle viimane töösuhe lõppes teenuse osutamise lepingu lõppemise tõttu. Pisut on selle aasta kolmanda kvartali uute töötute seas kõrgem ka koondamise tõttu töölt lahkunute osakaal.

Uusi töötuid registreeriti kolmanda kvartali jooksul ligi 17 800, seda on 8% enam kui aasta varem. Töötukassa abiga asus kolmandas kvartalis tööle või alustas ettevõtlusega ligi 11 800 inimest (sealhulgas ligi 2 500 vähenenud töövõimega inimest). Tööle asunud inimeste arv oli eelneva aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 4% madalam.