Koroonaviiruse levikust põhjustatud kriis on kinosektorit väga valusalt tabanud. Kinod pidid mitu kuud kinni olema. Pole siis ime, et üks suuri tegijaid ja Baltimaades Forum Cinemase ketti haldav AMC otsib võimalusi bilanss positiivsemaks muuta. Üheksa kino Eestis, Lätis, Leedus on neil praegu kiviks kaelas.