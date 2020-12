Eestis toimuv Baltikumi suurim ärifestival lükkub koroonaviiruse leviku tõttu edasi

Eelmisel nädalal kehtima hakanud piirangud, mis puudutavad siseruumides toimuvaid avalikke koosolekuid, üritusi ja meelelahutustegevust, näevad ette, et mittestatsionaarsete istekohtadega ürituste piirarv on 250 inimest. „Siiani olime korraldanud hübriidüritust lootuses, et piirangud ei muutu rangemaks ja viirus taganeb," selgitas sTARTUp Day peakorraldaja Marili Vihmann. „Uued piirangud ei võimalda meil enam korraldada füüsilist üritust sellises mahus, mida viies juubeliaasta väärib.

Prognoose jälgides ei ole ka näha, et olukord lähitulevikus paremaks muutuks, mistõttu otsustasime, et festival toimub 25.-27. augustil."Ka kaaskorraldajad ja partnerid toetavad ürituse edasi lükkamist. Tartu abilinnapea Raimond Tamm sõnas, et sTARTUp Day üks suurimaid väärtuseid on kohapeal tekkiv õhkkond ja melu ning inimesed, kes seda loovad. „Lisaks sellele, et ärifestivali ajal Tartus toimuv kontaktide loomine on väga oluline osalejatele, on suurüritusel märkimisväärne positiivne mõju ka kohalikele teenindussektori ettevõtetele. Loodetavasti võimaldab suvel toimuv festival meil tuua Tartusse külalisi nii erinevatest Eestimaa nurkadest kui ka mitmetest välisriikidest," selgitas Tamm.

Suvine üritus pakub rohkem võimalusi, kuid püsima jääb ka online pool. „Hübriidüritused on uus trend, mistõttu toimuvad tulevikus paljud üritused nii füüsiliselt kui ka online'is," tõdes Vihmann. „Muidugi tuleb meil arvestada, et ka augustis võivad piirangud mingil määral kehtida, kuid juba võimalus korraldada üritust osaliselt välitingimustes annab vabadust juurde. Me pole varem suurt suvefestivali korraldanud, aga nüüd on jälle laual kõik aastate jooksul kogunenud unistused ja ideed, mis talvise ürituse puhul polnud teostatavad."