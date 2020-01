Eestis tuhandeid eurosid välja petnud britt on siiani kadunud, riik nõuab toetusraha tagasi

Raha olematute lennupiletite-ööbimiskohtade eest pettis Harris välja ka inimestelt, kellega Eestis viibides sõprussidemeid lõi. Näiteks kirjeldas toonases loos üks tüngasaanu, kuidas broneeris Harrise kaudu 1139 euro eest Abu Dhabi lennupiletid kolmeliikmelisele perele. Siis potsatas aga tellija meiliaadressile e-kiri, milles Harris teatas, et „TravelUnioni tegevusest sõltumatult” on nende piletid tühistatud ja et ta kandis juba ka raha tagasi. Manusesse oli lisatud väljavõte maksekorraldusest. Selle oli ärimees võltsinud, aga nii halvasti, et pank seda ka koheselt kinnitas. Prokuratuur siiski dokumentide võltsimise kaebust menetleda ei võtnud.

Teadaolevalt vedas ta kõige rohkem alt NATO liitlasprogrammiga Eestis teenivaid Briti sõdureid, kes pidid 30-liikmelise ragbikoondisega Tallinnast Fidžil toimuvatele võistlustele sõitma. Petturist ärimees oli spordiala entusiast ja sai sõduritega Eestis tuttavaks. Meeskonna kapteni Jared Bambridge’i sõnul tegidki nad kamba peale 4500 euro suuruse ettemakse. Siis sai ta aga teate reisi tühistamisest ja ettevõtte lõpetamisest. Muster on sama – ka Bambridge sai võltsitud arveid ja lennukinnitusdokumente. Juhtunust pea aasta möödumisel vastab Bambridge Ärilehele endiselt eitavalt - Harrisest pole midagi kuulda ning nende 4500 eurot on justkui õhku haihtunud.

