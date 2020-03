Eestisse kerkiv Baltikumi suurim andmekeskus vajutas eriorukorrast tingituna ehitusel gaasi põhja

Kert Everti sõnul käib andmekeskuse ehitus praegu tõrgeteta ning täistuuridel. "Nii peatöövõtja Merko kui rahvusvahelised tehnoloogiakomponentide tootjad on kinnitanud, et vajalike materjalide tarne jätkub," ütles Evert. Tema sõnul on praegu nii Eestis kui kogu maailmas suur nõudlus toimivate e-teenuste järgi.

"Senise ehitusgraafiku järgi oli suurte tehnikaseadmete nagu generaatorite ja elektri- ning jahutussüsteemide hanked planeeritud suveks, kuid tõstsime kõik paar-kolm kuud ettepoole, et olla tarnejärjekorras ees ning võimalikult kiirelt andmekeskus püsti ja tööle saada," rääkis Evert.

Ta tõdes, et praegune olukord on küll karm, kuid pakub samal ajal Eestile riigina võimalust teha suur e-hüpe ning oma e-teenuseid ka eksportida. "Andmekeskus on e-teenuste vundament ning tuleb tagada, et nii e-riik kui ka erasektori teenused praegu hüppeliselt kasvanud koormuse korral toimivad. Maailm ei ole e-teenuste nõudluse ja kasutuse osas enam kunagi endine," märks Evert.

Baltimaade suurim andmekeskus valmib kolmes etapis. Esimene, 30 miljonit eurot maksev etapp hõlmab kolmekorruselist 14 500 ruutmeetri suurust hoonet, mis valmib 2021. aasta esimeses kvartalis. Sauel asuvale krundile on planeeritud veel kaks sama suurt laiendust.

Kokku mahutab andmekeskuse esimene etapp kuni 1100 seadmekappi 45 000 serveriga ning täismahus kompleks 3300 seadmekappi 135 000 serveriga.