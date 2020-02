Eestisse tuumajaama planeeriv ettevõtja: lõikan enne endal veenid läbi kui võtan Vene või Hiina raha

Reede hommikul kogunesid Rakvere vallamajas Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) esindajad üldkoosolekule, kus üheks päevakorrapunktiks oli Fermi Energia ettekanne tuumajaama võimalikust rajamisest Lääne-Virumaale.

Koosolekul räägiti nii Soome kogemusest, reaktoritest, investoritest, keskkonnamõjudest, jäätmete ladustamisest ja tuumajaama võimalikest mõjudest kohalikule elanikkonnale. Fermi Energia pole seni soostunud avaldama, kes on projekti taga olevad investorid. Kallemets sõnas vaid: „Investorid on Eesti eraettevõtjad, kelle oleme kaitsepolitseiga kooskõlastanud. Aga meil on kokkulepe, et me ei hakka kuulutama."

Loomulikult puudutati ka tuumajaamaga kaasnevate potentsiaalsete ohtude teemat. Kallemets ütles, et Tšornobõli ja Fukushima tuumakatastroofide puhul mängisid rolli inimlikud eksimused. Järgnes küsimus publikust: „Kuidas saame usaldada terve meie riigi ohutuse teie kätte? Ütlete, et inimfaktor on mänginud rolli. Kuidas teie tagate selle, et meil pole inimfaktorit, mis kõik untsu keerab?"