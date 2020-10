Eestist suure häbiga lahkunud pank koondab üleilmselt 1600 töötajat

Taani suurim pank plaanib vähendada töötajate arvu 7%, et tulla toime nii viimastel aastatel lahvatanud rahapesuskandaali järelmide kui negatiivsete intressimääradega, kirjutab Financial Times. Pank teatas eile, et plaanib koondada 1600 töötajat eesmärgiga muutuda 2023. aastaks paremaks ja efektiivsemaks pangaks.

„Mitte kunagi ei ole kolleegide numbri vähendamine olnud lihtne tegevus, mistõttu me püüame tagada, et teeme seda võimalikult viisakal ja lugupidaval moel,” kinnitas panga tegevjuht Chris Vogelzang.

Samas rõhutas ta, et pangal tuleb kohaneda struktuursete muutustega, millega finantssektor täna silmitsi seisab. „Selleks, et püsida väga madala marginaali ning kõrge konkurentsiga turul konkurentsivõimeliseks, peame me kulusid vähendama,” lisas Vogelzang.

Taani suurpank, mis sattus mitme aastast maailma suurimasse, kuni 200 miljardi euroni küündivasse rahapesuskandaali, ootab jätkuvalt USA kriminaaluurimise tulemusi, mis puudutab Danske Eesti haru kaudu liikunud kahtlast raha. Intressimäärad on Taanis olnud negatiivsed juba viimased kaheksa aastat, nõudes sellega lõivu pankade kasumlikkuse arvelt.

Lisaks sellele on Danske sattunud järjest väiksematesse skandaalidesse, millest kõige hiljutise käigus tuli välja, et pank küsis rohkem kui 100 000 kliendilt rohkem laenu tagasi, kui ta oleks tohtinud. Sellega on Taani pank taas sattunud kohaliku finantsjärelvalve suurendatud tähelepanu alla ja saanud ka poliitikute suure kriitika osaliseks.

Danske annab praegu üleilmselt tööd 22 000 inimesele. Pooled töökohad asuvad Taanis. Veel 2017. aastal jäi ettevõtte töötajate arv 20 000 kanti. Pank on juba peatanud ka kõik uute inimeste värbamised.

Danske on tänaseks oma tegevuse Eestis lõpetanud. Nii tema eraklientide laenuportfelli kui ka siinsete ettevõtete ja riigiasutuste krediidiportfelli on tänaseks üle võtnud LHV pank. Danske Eesti peakontor kuulub mullu sügisest suurärimees Neinar Selile. Ööl vastu 5. oktoobrit võeti mullu hoonelt maha ka Danske panga sildid.