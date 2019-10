„Eestistunud” endine tippadvokaat juhib Trumpilt kiita saanud Soome IT-ettevõtet

Uros teeb koostööd USA kiibitootjaga Qualcomm, millega rajati äsja Oulusse innovatsioonikeskus ja mille käive kasvas eelmisel aastal 171% 1,3 miljardi euroni. Asjasse on otsapidi segatud ka Eesti.

Selgub, et kuigi üle maailma eduka Urose peakontor on Oulus, elab ettevõtte juht Pekka Puolakka Tallinnas. Puolakka on mitmekümneaastase kogemusega advokaat, kes on 20 aastat juhtinud Baltimaades Soraineni advokaadibüroosid. Ta alustas 1997. aastal Leedu büroo ülesehitamisest ja läks sealt seitsmeks aastaks edasi Lätti. („Saan läti keeles suheldud, mõistan paremini, kui räägin,” ütleb Puolakka puhtas eesti keeles.) Tallinnas sai temast Eesti ühe tuntuma ja vanema advokaadibüroo Soraineni partner, kui firma asutaja Aku Sorainen vanempartneriks liikus. Viimase kümne aasta jooksul on Puolakka kodulinn olnud pigem Tallinn kui Helsingi.