Eestitki külastanud kruiisilaev võib koroonaviiruse tõttu karantiini minna

Norras Haugesundi sadamas seisev laev ootab karantiiniotsust seetõttu, et kahel reisijal tekkisid koroonaviiruse sümptomid, kirjutab Norra rahvusringhäälingu (NRK) uudisteportaal. Hetkel oodatakse nende reisijate viirusproovide tulemusi. Praegu on nad teistest reisijatest eraldatud ja oma kajutites karantiinis.

Kui peaks juhtuma, et nende proovide tulemused on positiivsed, siis võib ähvardada laeva, mille pardal on 1200 reisijat, karantiini panek. Oslo ülikooli professori Erik Røsægi sõnul võib kohalik linnavalitsus keelata reisijatel laevalt lahkuda.

Norra terviseameti juhi Bjørn Guldvogi sõnul ootavad nad hetkel Saksa kruiisilaeva reisijate viirusproovide tulemusi. „Loomulikult on see kohaliku omavalitsuse otsustada, kuidas nad selle olukorra lahendavad, aga me oleme valmis neid igal moel toetama,” märkis ta täna pealelõunal toimunud pressikonverentsil.

Ühtlasi märkis ta, et isegi proovide positiivsete tulemuste korral ei ole veel kindel, et laev pannakse karantiini, kuna pikas perspektiivis ei pruugi see olla kõige mõistlikum lahendus. Üheks võimalikuks varandiks on meditsiinipersonali suurendamine laeval, et laev saaks jätkata tagasiteed. „Me kaalume kõiki alternatiive,” kinnitas ta.

Norras olev Saksa kruiisilaev on ka Eestit külastanud. Viimati oli see möödunud aasta sügisel, kui Aida Aura oli 19. oktoobril viimane kruiisilaev, mis suvehooaja lõpus Tallinnas sildus ja tõi Eesti pealinna 1250 turisti.