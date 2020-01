Eestlane ihkab endale maja, kuid peab leppima korteriga

Kinnisvarapotaali tootearendus- ja turundusjuht Laura Tammeorg sõnas, et kümme kõige enam vaatamisi kogunud kinnisvarakuulutust asuvad Harjumaal ja need on kõik eramajade pakkumised. Eranditeks on vaid üks moodulmaja kuulutus, mida saab paigaldada kuhu iganes.

"Kõikide maakondade statistika näitab, et enim vaatamisi kogusid eramute kuulutused, kuid ostu-müügitehinguid tehakse korteritega rohkem," märkis Tammeorg. Siin on mitu põhjust. "Esiteks emotsionaalne – Eesti inimesed eelistavad elada privaatses eramus ja eksklusiivsete suurte majade kuulutusi uudistatakse sageli huvi pärast, ilma konkreetse ostusoovita," rääkis Tammeorg.

Sellest tulenevalt kogusid Tallinna ja Harjumaa eramute kuulutused väga palju vaatamisi, populaarsemaid kuulutusi vaadati ligikaudu 40 000 korda. "Teine põhjus on aga praktiline – unistatakse majast ja vaadatakse eramute müügipakkumisi, kuid hinna ja asukoha tõttu tehakse ostuotsus sageli ikkagi korteri kasuks," lisas Tammeorg.