Eestlane kindlustab kõigepealt auto ja alles siis tervise

„Kui mujal maailmas on tervise kindlustamine küllaltki populaarne, siis meie kogemus näitab, et Eestis veel mitte. Siiski näeme, et aasta aastalt mõeldakse ka siin üha enam, kuidas aiatöödel, trennides või tervisesporti harrastades saadud vigastused ja töölt eemale jäämine võivad sissetulekut mõjutada. Kõige enam kindlustatakse õnnetusjuhtumite vastu lapsi, kes käivad aktiivselt trennis," rääkis Seesami õnnetusjuhtumikindlustuse tootejuht Dagmar Gilden.

Kindlustaja sõnul ei olegi alati kõige kurjakuulutavamateks pealtnäha ohtlikud tegevused, vaid hoopis puhke- ja vabaajategevused. Enam kui pooltes Seesamis registreeritud õnnetusjuhtumites on süüdi kukkumine või komistamine ning vigastuste pingerida troonivad käe- ja jalaluumurrud.

Koroonaviirus mõjutab ka õnnetusjuhtumite iseloomu

Kui aiahooaja algus toob igal kevadel kindlustajate lauale rohkelt aiatöödega seotud juhtumeid, siis seoses eriolukorraga ennustab Gilden selliste kahjude kasvu veelgi.

„Inimesed on nii kodudes kui ka maamajades koroonaviiruse tõttu tublilt pagenduses ning harrastavad agaralt aiatöid, mille käigus kipub paraku ka õnnetusi juhtuma. Levinumad on redelilt, puu otsast ja katuselt kukkumised ning aiatööde käigus saadavad vigastused. Samuti vigastamised kirve või mõne muu terava tööriistaga ning traktorilt või murutraktorilt maha astudes saadavad vigastused. Ka on meie juhtumite seas mitu õnnetut lugu, kus klient on pannud aeda mutilõksu üles ning jäänud näppupidi lõksu vahele, mistõttu on tulnud kahjuks inimeselt sõrm amputeerida. Kohe meenub veel üks õnnetu õnnetus, kus kaunist ilma ja kalapüüki nautinud inimene vigastas kalakonksuga kätt. Kahjuks tekkis sellest karm põletik, mistõttu küündis esiti kergena näiva vigastuse eest makstav hüvitis 1300 euroni," tutvustas Gilden aiatööde ja vabaajategevustega seotud õnnetusjuhtumeid.

Kindlustaja ennustab ka selleks kevad-suviseks hooajaks koroonaviirusest tingitud eriolukorras järsult hoogustunud looduses viibimise tõttu rohkem tervisesportlaste vigastusi.