Eestlane mõisteti Soomes miljonite eurode rahapesujuhtumiga seoses ligi 3 aastaks vangi

Juba varem on samade juhtumite eest karistus määratud neljale mehele. Soomlasest peasüüdlane mõisteti samuti kaheks aastaks ja kümneks kuuks vangi. Veel kolm meest said tingimisi karistused, vahendab Yle Uutiset.

Eestlasele mõisteti karistus raske rahapesu ja raskele rahepesule kallutamise eest. Süüdistuspunkte oli kolm, millest üks lükati tagasi. Viimase näol oli tegemist aasta tagasi Lappeenrantas toimunud raske rahapesujuhtumiga, mille abil saadud üle 45 000 euro on jäänud kadunuks.

Kuritegelikult liigutati kokku 4,3 miljoni euro väärtuses raha. Eestlane mõisteti raskes rahapesus süüdi väiksemas juhtumis, kus umbes 310 000 eurot suunati vale kontonumbri abil Saksa ettevõttelt Soome kontole.

Mees tunnistas selles juhtumis üles rahapesule kaasaaitamise. Muid süüdistuspunkte ta eitas.

Eestlane mõisteti süüdi ka raskele rahapesule kallutamise juhtumis, kus Soomes Toholampis asuva ettevõtte konto kaudu liigutati nelja miljonit eurot. Ligi 800 000 eurot õnnestus edasi saata, enne kui konto külmutati.

Raha oli pärit Luksemburgist. Häkiti hotelliettevõtte töötaja e-postikontot ja selle kaudu õnnestus saata hotelli omanikettevõttele võltsvolitus.

Süüdimõistetu väitis, et ei teadnud Toholampi ettevõttest midagi. Kohtu teatel on siiski tõendeid, et süüdimõistetu on rääkinud konto kasutamisest raha vahendamiseks tasu eest samamoodi nagu väiksemas juhtumis.

Kohus ei saanud siiski tõendeid selle kohta, et mees oleks ise saanud tasu kontole tulnud kuritegelikul teel saadud raha eest. Tõendeid ei ole ka selle kohta, et oleks kokku lepitud, et kontole tuleb neli miljonit eurot. Süüdimõistetu tahtlikkus katab vaid varem teada olnud 400 000 euro suuruse summa.

Mees peab ühisvastutusena lisaks hüvitama üle 300 000 euro ja kohtukulud.

Kohtuotsus ei ole veel jõustunud.