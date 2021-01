Eestlane saab Põhjamaade Investeerimispanga uueks presidendiks

André Küüsvek on praegu Euroopa Rekonstrueerimis- ja Arengupanga (EBRD) Kesk-Aasia regiooni peadirektor. Ta omab üle 25-aastast kogemust olles EBRD erinevatel ametikohtadel rahvusvahelise rahanduse valdkonnas. Enne seda on ta töötanud juhtivates kommertspankades Eestis ja Saksamaal.

„André Küüsvek toob endaga kaasa märkimisväärse rahvusvahelise kogemuse nii era- kui avaliku sektori valdkondadest. Tema selge visioon ja strateegilised oskused tagavad NIB arengu ka tulevikus. Tema juhtimisel saab meie pank olema ka edaspidi kindlates kätes, toetades Põhja- ja Baltimaade piirkonna jätkusuutlikku arengut ja heaolu", ütleb nõukogu esinaine Esther Finnbogadóttir.

NIB president nimetatakse nõukogu poolt ametisse viieks aastaks. André Küüsvek saab olema panga ajaloos esimene Baltimaadest tulev president. NIB asutati viie Põhjamaa poolt aastal 1975. Eesti, Läti ja Leedu said panga liikmeteks aastal 2005.

„Mul on suur au ja ootan huviga sellele vastutusrikkale ametikohale asumist. NIB on kõigi teiste rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide seas kõrgelt hinnatud tegija. Pangal on unikaalne roll, tuues ühise eesmärgi nimel kokku Põhja- ja Baltimaad, et tõsta tootlikkust ja parandada meie regiooni keskkonda", ütles André Küüsvek.

NIB laenuportfelli maht on üle 20 miljardi euro. Pank tegutseb Eestis alates 1994. aastast ja on rahastanud investeerimisprojekte kokku üle 1,5 miljardi euro ulatuses.