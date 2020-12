Eestlane valiti maailma 50 kõige mõjukama avaliku sektori innovaatori hulka

“Mul on siiralt hea meel näha, et meie arenguid on tähele pandud ning rahvusvahelisel tasandil hinnatud. Selle tunnustusega ei kaasne mitte ainult siiras rõõm, vaid ka suur vastutus jätkata seatud eesmärkide saavutamist veel jõulisemalt ning olla samas teerajajaks ka neile, kes soovivad meie kogemustest õppida ja endalgi rakendada. Rahvusvaheline kogukond hoiab kiivalt oma silmi peal Eesti arengutel ning see annab meile võimaluse tõestada, et oleme digitaalsete arengute juhtiv riik maailmas,” sõnas Mikk Vainik.

“Kevadel, mil koroonakriis üle maailma valgus ning riikide juhid esimest korda globaalse epiteemiaga silmitsi seisid, olid paljud justkui äraootaval seisukohal. Kuna olukord oli uus, puudus teadmine, kuidas protsesse juhtida ning tagada nii sotsiaalne kui ka majanduslik kindlustunne niivõrd segasel ajal. Eestlane aga ei jäänud ootama teiste samme, vaid keris käised üles ning haaras juhtohjad enda kätte. Nii korraldasid Accelerate Estonia ja Garage48 meeskonnad kõigest mõne tunniga kahepäevase leidluse Hack The Crisis, mis paari päevaga kasvas globaalseks liikumiseks, millega liitusid nii Saksamaa, Suurbritannia, Madagaskar, Türgi, Kanada, Prantsusmaa ja paljud teised, ühtekokku 68 erinevat paika,” rääkis Vainik ning lisas, et just taolised rahvusvahelised algatused tõestavad meie võimekust võtta globaalsete arengute juhtimisel juhtiv roll.

“Minult on mitu korda küsitud, et kuidas see võimalik on, et väikesest riigist nagu Eesti kasvas välja maailma liikumine? Vastus on tegelikult lihtsam kui me arvata oskame. Nimelt on meil uskumatult tugev koostöö era- ja avaliku sektori vahel ja digitaalne infrastruktuurl. Need on kaks olulist aspekti, tänu millele oleme võimelised kiiret otsustamist ja tegutsemist nõudvaid protsesse oluliselt efektiivemalt juhtima. Ja küllap selle pärast oleme riigina välja teeninud ka rahvusvahelise kogukonna tunnustuse,” lisas Vainik.

Apolitical.co ja World Economic Forumi poolt avaldatav list Agile50 kajastab neid isikuid ja organisatsioone, kellel on olnud revolutsiooniline mõju avaliku sektori digitaalsete reformide juhtimisele ning kelle tööl on olnud silmnähtav mõju inimkeskse, õiglase, avatud, reageerimisvõimelise, koostööd tegeva ja tõhusa riigisektori kujunemisele.