Eestlannaga abielus Vene ärimees: miljardäre kutsuvad kelmideks ja varasteks need, kes ei suuda muud vabandust iseenda laiskusele leida

„Elu esimeses pooles üritad sa vaesusest välja rabeleda – ei maga, ei vedele diivanil, töötad 16 tundi ööpäevas, lendad kaks korda nädalas Singapuri ja Peterburi vahet, et õhutranspordi kaudu toimuvat kaubavahetust veelgi paremini toimima panna,” kirjeldab 52-aastane Vene ärimees oma eilses Facebooki postituses, vahendab venekeelne Delfi.

„Sa reisid edasi-tagasi, riskid oma vabaduse ja eluga ning püüad oma noore pere eest hoolitseda ja tõestada kõigile ja iseendale, et see kõik ei hirmuta sind. Hirmutab küll. See kõik on raske, valus ja intensiivne töö,” räägib Tinkov.

Samal ajal istub aga „suvaline jorss tänavalt” kodus diivanil, vaatab mõnda regulaarset telesaadet, mängib lastega ja silitab naise naise tagumikku, unistades oma unistusi, lisab ta. „Sinu enda sugulased aga ei mõista sind, klassikaaslased ja kõik need arvukad „lapsepõlvesõbrad” avalikult kritiseerivad sind ega taha tegemist teha sinu imelike „spekulatsioonidega””, jätkab Tinkov oma mõtisklust.

Möödub aga 20 aastat pidevat ja rasket tööd, kui sind saadab esimene suurem edu, kui järsku hakkavad kõik need, kes sind kunagi kritiseerisid – kõik need arvukad „lapsepõlvesõbrad”, endised klassikaaslased ja sugulased –, märkama, kui hästi sul läheb ja nad hakkavad sinu käekäigu vastu huvi tundma, kirjeldab Tinkov. „Lugesime, et sul läheb hästi,” märgivad nad.

„Sinule hakatakse viitama selle müütilise ja lummava sõnaga – dollarimiljardär – ja järsku on kõik sinust huvitatud, mis sest, et nende meelest oled sa varas ja kelm, kellel kogemata vedas. Mis muul moel saaks nad iseenda laiskust õigustada?” sõnab Tinkov oma Facebooki postituses.

Siiski poevad aga kõik need 20-30 aasta tagused klassikaaslased, „lapsepõlvesõbrad” ja sugulased nahast välja, et meenutada minutitäpsusega kõiki neid koos veedetud, vähetähtsamaid episoode, kuna järsku oled sa nende jaoks justkui jumal ja geenius, lisab ta.

„Loomulikult pole neil mingit muud taotlust, kui parandada nüüd sinu arvelt kiiresti iseenda elujärge, mis pole isegi kohalikke olusid arvestades isegi mitte halb,” jätkab Tinkov oma mõtisklust. 90% kohtumiste või kõnede eesmärk on saada sinult raha või muid hüvesid, nendib ta, lisades, et kui sa seda neile ei anna, siis tallavad nad su jälle põrmu.