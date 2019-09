Eestlase juhitud Adria Airways peatas rahapuudusel lennud

Ettevõtte teatel otsitakse probleemile koos potentsiaalse investoriga intensiivselt lahendust. Eesmärk on lennud taastada.

Trip.ee kirjutab, et rahast on ettevõttel tõepoolset puudus, sest Adriale lennukeid liisinud firmad on maksmata arvete tõttu hakanud oma lennukeid tagasi võtma. 19. septembril võttis Iiri liisingfirma Trident Aviation Leasing Service tagasi kaks Bombardier CRJ 900 lennukit, 20. septembril tegi Maastrichti lennuväljal kolmanda CRJ 900-ga sama sammu liisingfirma AeroCentury. Seega on Adria 20 lennukist (A319, CRJ 700/900, Saab 200) 3 liisingfirmade poolt tagasi võetud, 7 lennukiga osutatakse lennuteenust teistele lennufirmadele ja osad on varuosade puudumisel maa peal.

Eesti lennundusekspert, endine Nordica äriarendusjuht Sven Kukemelk tõusis tänavu mais Sloveenias baseeruva lennufirma Adria Airwaysi juhatuse esimeheks. Adria Airways oli Nordica esimene strateegiline partner enne Poola lennufirmat LOT, pakkudes Eesti alustavale lennufirmale lennuettevõtja sertifikaati, kommertsplatvormi ja piletimüügisüsteemi.

Nordica andis Adria Airwaysile 2016. aastal 7,8 miljonit eurot laenu, kuid see kanti eelmisel aastal maha, sest lootust seda tagasi saada ei olnud.