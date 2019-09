Eestlase juhitud Adria Airways sipleb võlgades

Regulaator märkis, et mõlemad lennumasinad kustutatakse registrist. Kuni selle hetkeni oli Adria käsutuses oli kasteist Bombardieri lennukit, ehkki pooled neist renditi edasi teistele lennuettevõtjatele. Sloveenia vedaja ise ei oma ühtegi lennukit.

Eesti lennundusekspert, endine Nordica äriarendusjuht Sven Kukemelk tõusis tänavu mais Sloveenias baseeruva lennufirma Adria Airwaysi juhatuse esimeheks. Adria Airways oli Nordica esimene strateegiline partner enne Poola lennufirmat LOT, pakkudes Eesti alustavale lennufirmale lennuettevõtja sertifikaati, kommertsplatvormi ja piletimüügisüsteemi.

Adriale heidetakse ette lendude hilinemisi ja tühistamisi. Sloveenia tsiviillennundusamet teatas varem, et vaatab Adria äri üle ja otsustab, kas vedajale tuleks oktoobri lõpuks tavamenetluse käigus tegevusluba uuesti välja anda.

Arvatakse, et Adria tänavuse esimese poolaastaga kahjum on olnud üle kümne miljoni euro. Ka reisijate arv on vähenenud ja ettevõte on kogunud ligi 60 miljoni euro suuruse võla. Ettevõttele soovitakse leida strateegiline partner, kes annaks vajalikku kapitali.

Näiteks sellel reedel väljus Ljubljanast 22 Adria lendu, millest kolm on tšarterlennud.