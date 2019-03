Eestlased kulutavad mobiiltelefonidele üha rohkem

Keskmiselt maksis ostja telefoni eest tänavu veebruaris 316 eurot, mis on üheksa protsenti rohkem kui aasta tagasi. “Kuna aga Samsungil ja Huaweil on tulnud välja uued lipulaevad, siis järgnevatel kuudel näeme ilmselt mobiiltelefonide keskmise hinna kasvu veelgi,” rääkis Tele2 müügidirektor Aare Uusjärv. „Inimesed on valmis telefonide eest üha rohkem välja käima ning kallimad telefonid peavad reeglina ka kauem vastu.”

Veebruaris oli aastases võrdluses langenud nuputelefonide müük 17 protsendilt 13 protsendini kõikidest müüdud telefonidest. Samal ajal moodustasid nuputelefonide müügikäibed kõigest kaks protsenti uute telefonide turust, mida on protsendipunkti võrra vähem kui eelmise aasta veebruaris.

Tänavu veebruari enimmüüdud mobiiltelefonid:

1. Huawei Y6 2018

2. Samsung Galaxy J6+

3. Samsung Galaxy A7

4. Huawei P20 Lite

5. Samsung Galaxy A9

6. Xiaomi Mi A2 Lite 64GB

7. Huawei P20 Pro

8. Nokia 230 DS

9. Nokia 105 Dual SIM 2017

10. Huawei Mate 20 Lite

Allikas: Tele2