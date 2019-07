Eestlased müüvad ameeriklastele vaikust

Küllap on iga avatud kontoris töötav inimene kogenud hetki, kui tahaks ümbritseva melu lihtsalt välja lülitada, et saaks segamatult teha olulise kõne või pidada koosolekut. Kodumaine helikindlate nõupidamisruumide kontseptsioon Silen Space just seda võimaldab.

10.–12. juulini toimunud USA suurimalt büroomööblimessilt NeoCon naasnud Sparry Kivilo on ilmselgelt rahul – Silen Space’i tooted tõmbasid vaatajaid ligi nagu magnetiga. „Ameeriklastele jäi meie toodete juures ennekõike silma kasutajasõbralikkus, mille sisse mahub peale suurepärase helikindluse ja aktiivse õhuvahetuse ka võimalus lükata ratastel nõupidamisteruumi sinna, kuhu vaja. See, et inimestele lähevad korda asjad, millele me tootedisainis oleme kõige rohkem tähelepanu pööranud, teeb suurt heameelt.”

Sileni kõne- ja koosolekukabiinide suurim erinevus võrreldes teistega ongi mobiilsus ja seegi, et vajadusel saab mooduleid lisades ruumi suuremaks kasvatada. Lihtsustatult öeldes võib alustada boksist, millesse mahub töötama paar inimest, ja firma kasvades suurendada koosolekute ruumi vastavalt vajadusele. Seejuures pole vaja muretseda värske õhu nappuse pärast, sest iga moodul on varustatud individuaalse ventilatsioonisüsteemiga. Uude kohta kolimisel saab helikindla boksi demonteerida ja kaasa võtta.



Silen Space sobib igasse kontorisse, sest nii välispinnad kui ka sisemus, sh mööbel, on vabalt valitavad. USA messil eksponeeriti ka maailma esimest õhukese betoonikihiga kaetud boksi, mis näitab, et kõike on võimalik teha.

„Oma kogemusele toetudes julgustan ettevõtjaid messidel osalema, sest see võimaldab suhelda klientidega otse, annab uusi vajalikke kontakte ja tõstab enesekindlust. Näiteks viimasel messil tuli meie juurde meie valdkondkonna juhtiva tootja esindaja ja vaadates meie boksi betoonlahendust, ütles, et nemad mõtlesid sama teha, aga näe – Silen on selle juba ära teinud!” Kivilo sõnul iseloomustab see viimane hästi Eesti ettevõtlikku mõtteviisi ja ta lisab, et tänu NeoConi messil osalemisele on neile tulemas töid, mis on Eesti mõistes hoomamatud. „Kui varem tegime kümneid bokse kuus, siis siin on potentsiaal müüa sadades.”

Praeguseks on Silen Space jõudnud oma näidistega edasimüüjate müügisalongidesse Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Taanis, Suurbritannias, Dubais, Kanadas, Austraalias, Ameerika Ühendriikides ja Singapuris.

Rohkem infot Silen Space’i kodulehelt ja Instagramist.