Eestlased on agarad pilveteenuse kasutajad

Peamise põhjusena, miks andmeid pilve varundatakse, tõi 53 protsenti kasutajatest välja, et seeläbi saab säästa enda seadme mälumahtu. Samuti mainiti, et pilveteenus on mugav ning et seda kasutades saab olulisi faile kergesti teistega jagada.

“Pilve andmete varundamine aitab ennetada kahju, mis peaks tekkima siis, kui nutiseade või arvuti katki läheb ning sinna salvestatud materjalist ilma jäädakse. Seega on igati hea uudis, et 56 protsenti eestlastest hoolitsevad endale oluliste failide ja mälestuste eest ning neid varundavad,” rääkis uuringu tellinud Tele2 turundusdirektor Ines Estrin.

Kui kuni 25-aastastest kasutab andmete või fotode ja videote hoiustamiseks pilveteenust 63 protsenti, siis üle 55-aastastest varundab enda andmeid pilve vaid kolmandik. Samuti on aktiivsemad pilveplatvormide kasutajad naised.

Kokku osales Tele2 tellitud üle-Eestilises uuringus 500 inimest vanuses 18–99 aastat.