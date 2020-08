Eestlased reisivad Baltikumis: pangakaardi maksete arv on Leedus tõusnud 43 korda

Piiride avamise järel on Eesti ja Leedu inimesed külastanud näiteks Lätit juunis 43% võrra rohkem võrreldes eelmise aasta juuniga, kui võtta aluseks Citadele panga poolt väljastatud pangakaartidega tehtud maksete statistika. Eestlastele väljastatud pangakaartidega on Lätis tehtud tehingute arv 2019. aasta juuniga võrreldes tõusnud 47%, leedukate pangakaartide tehingute arv on samal ajal tõusnud 38%.

Pangakaartide kasutuste järgi on eestlaste reisisihiks Lätis kõige tihedamalt Riia, Valka, Jurmala, Valmiera ja Sigulda ning võrreldes leedukatega on eestlased usinamad Läti külastajad. Võrreldes aprillikuud juuniga on pangakaartidega tehtud maksete arv Lätis tõusnud eestlaste poolt 12 korda ning leedukate poolt 10 korda.

Eestlased on avastanud Leedu

Eriti aktiivselt on Eesti inimesed sellel suvel ette võtnud aga hoopis Leedu külastamise. Aprillis ja juunis tehtud Citadele pangakaartidega maksete arv Leedus on kahe kuu võrdluses tõusnud lausa 43 korda. Ka Eesti Panga statistika järgi on 2019. aasta juuniga võrreldes kasvanud sellel juunil Eestis väljastatud pangakaartidega Leedus tehtud tehingute arv. Kui möödunud aastal ulatus tehingute arv kokku 58 100-ni, siis sellel juunil oli tehinguid kokku ligi 64 100.

„Aprilli ja juuni statistikat võrreldes näeb, kuidas viirusest põhjustatud liikumispiirangud on kordades mõjutanud inimeste reisimist. Juunikuu andmeid eelmise aasta juuniga kõrvutades näeb aga seda, kuidas sellel suvel on pikamaareiside asemel ette võetud hoopis rohkem lähiriikide külastamist,“ selgitas Citadele panga kaarditehingute ja sularahaautomaatide teenuste juht Ivo Ansbergs.

„Teistes riikides väljastatud pangakaartidega tehtud tehingute statistika annab päris hea head infot inimeste mobiilsuse ja turismisihtkohtade osas. Tundub, et suve alguses tehtud üleskutset külastada oma naaberriike on Baltikumis päris hästi kuulda võetud,“ märkis Ansbergs. Ta lisas, et selline info aitab ka pangal endal oma teenuseid arendada, näiteks pakkudes täiendavat kindlustust oma krediitkaartidele.