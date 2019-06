Eestlased saavad nüüd Boltiga Lätis õlle järel käia

“Valga ja Valka on esimene linn, kus me käivitame piiriülese teenuse – kuna need linnad on omavahel nii tihedalt seotud, siis saab sõitu alustada nii Eesti kui Läti poolelt,” rääkis Bolt Eesti tegevjuht Aleksei Kolesnikov.

Selle sammuga tegutseb Bolt nüüd 15 Eesti linnas. See märgib kõiki linnasid, kus elab üle 10 000 inimese. Valga ja Valka linna peale kokku elab 17 000 inimest ning linnakeskuseid lahutab 10-minutine autosõit.

Bolt ootab teenusega liituma ka uusi juhte. “Kui Valga kandis elab inimesi, kellel on auto ja kes tahaksid sõites lisaraha teenida, siis meie platvormiga liitumine on lihtne,” lisas Kolesnikov. Sõidualustustasu on Valgas 2.50, kilomeetri hind 59 senti ja minuti hind 13 senti. Sõidu miinimumhind on 3 eurot.

Bolt on Eesti päritolu rahvusvaheline sõidurakendus, mille eesmärk on muuta linnades liikumine lihtsamaks, kiiremaks ning usaldusväärsemaks. 2013. aastal asutatud Eesti tehnoloogiaettevõte tegutseb täna rohkem kui 30 riigis.