Omniva kurdab, et Eesti maksumaksja doteerib Hiina nänni tellimise eest. Kliimateadlikud ahastavad, et suurimast saastajariigist pisikraami kohaleläkitamine on keskkonnale ülimalt kahjulik. Aga kui palju, kust ja mida siis eestlased netist ostavad?

Omniva lõi arvud kokku: Eestis liikus läbi Omniva süsteemi kokku 11,4 miljonit pakki. Sellest koduturg, ehk Eesti ostukeskkondade ja inimeste omavaheliste saatmiste liikus 3,8 miljonit pakki. Euroopast toodi Eestisse 1,5 miljonit pakki.

Seevastu kolmandatest riikidest - Aasia ja ka näiteks USA - tuli 6,1 miljonit pakki, millest enam kui 90% ehk enam kui 5,5 miljonit pärines Hiinast.