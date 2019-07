Eestlased töötavad Helsingis hiiglasliku aknaprojekti kallal

Soome Raudtee endine ikooniline peakontor, mis on muutumas hotelliks, saab värskenduse osaliseks. Ligi 4000 akna kallal on kõvasti tööd. Nimelt tuleb hästi säilinud aknaraamaid kolm korda üle värvida ja seda tuleb teha vanamoeliselt - harjaga. Aknad on vanad, enam kui saja aastased. Hoone arhitekt on Eliel Saarinen. Hoone valmis 1909. aastal.

“Nad on enam kui saja aastase vanuse kohta üllatavalt heas korras,” märkis Helsinkin Sanomale NCC projektijuht Kimmo Hintsala. Päris kogu tööd ei tehta hoonel, vaid osa aknatöid tehakse ära Eestis.

Enne värvimist tuleb aga eemaldada vana värv.

NCC hinnangul kuluks ühel inimesel akendae remondiks ja värvimiseks umbes 20 aastat. Akendeprojekt peaks lõpule jõudma tuleva aasta sügiseks.

VR endisesse peakontorisse tuleb Scandic hotell, mis avatakse 2021. aasta algul. Selleks ajaks peab kogu hoone renoveerimine olema valmis. Hotellis saab olema umbes 500 h