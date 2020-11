Eestlasest eks-skaiper avaldas müstilise summa, mille ta on pärast Skype'i müüki idufirmadesse investeerinud

2005. aastal Skype'i müügiga rikastunud üks kaasasutajatest, Eesti insener ja ettevõtja Jaan Tallinn avaldas CNBC-le, et on investeerinud idufirmadesse üle 100 miljoni naela. Kokku on ta raha paigutanud pea 200 start-uppi, millest sada on endiselt elus ja toimivad.

Erinevate investeerimisfirmade kaudu paigutab Tallinn keskmiselt iga kuu ühte ettevõttesse raha, summad jäävad poole kuni mitme miljoni vahele. Tallinn ütleb, et otsib alati idufirmasid, mis arendavad tehisintellekti.

2005. aastal müüdi Skype maha eBayle 2,6 miljardi dollari eest, millest eestlastest asutajad teenisid igaüks pool miljardit eesti krooni (ca 32 miljonit eurot).

Tallinn on selle raha edukalt tööle pannud. Näiteks teenis ta investeeringust idufirmasse DeepMind, mille Google ostis 2014. aastal 600 miljoni dollari eest. Ettevõttesse olid raha paigutanud ka Elon Musk ja Peter Thiel.