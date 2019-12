Eestlaste autopesu idu sai viie päevaga miljoni kokku

Autojuhile sobivas paigas autopesuteenust pakkuv idufirma UpSteam alustas möödunud nädala kolmapäeval Funderbeami investeerimisplatvormil kampaaniat eesmärgiga kaasata kuni miljon eurot. Selleni jõuti kõigest viie päevaga. Nüüd andis ettevõte teada, et sulgeb kampaania planeeritust oluliselt varem, neljapäeval kell 12.

Mitmed investorid, kes investeerisid UpSteami aasta eest esimeses rahastusvoorus, soovisid ka sel korral oma täiendava panuse anda. Investorid tulevad rohkem kui 20 riigist, sh Eestist, Suurbritanniast, Prantsusmaalt, Soomest, Luksemburgist, Taist ja Austraaliast. Neid on kokku ligi 760 ehk investorite ring on kaks korda suurem kui eelmises kampaanias.

Madis Müür, eelmise rahakaasamise vooru juhtivinvestor, otsustas samuti osakuid märkida. „Näen, et UpSteami meeskond suudab seatud eesmärke ilusti täita ja ettevõtte kultuur tundub olevat suurepärane. Need säravate silmadega noored on väga heade nõuandjate toel sirgumas eeskujulikeks uue põlvkonna juhtideks,” rääkis ta.

Kaasatud rahaga plaanib ettevõte edasi arendada oma platvormi ning laieneda kolmele uuele välisturule Norrasse, Poola ja Saksamaale. „Naaberriiki Soome toimus juba laienemine tänavu mais, millega ühtlasi testisime rahvusvahelise turu laienemisstrateegiat. Järgmistest turgudest esimesena alustame Poolas, kuna seal on meile toeks The Poland Prize programm, mis aitab noortel ettevõtetel valmistuda kohalikule turule sisenemiseks,” rääkis UpSteami tegevjuht Martin Kristerson.