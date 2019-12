Eestlaste autopesu idufirma on lühikese ajaga juba suure osa oma ühisrahastuskampaania eesmärgist kokku saanud

„Nii saadud kogemusele kui õppetundidele toetudes plaanime idufirma viia veel kolmele turule järgmise 18 kuu jooksul. Välisturgudele liikumist soodustab UpSteam Express teenus ehk „autopesu seljakotis“, millega on laienemine efektiivsem võrreldes autopesukaubikuga,“ rääkis ta.

Selle teenuse puhul liiguvad pesumeistrid ringi (elektriliste) jalgrataste või sõiduautoga ja neil on kaasas kõik pesuks vajalik varustus, mis mahub toidukulleritele sarnase seljakoti sisse. Sel juhul ei ole kaubikuliinide arv enam kasvu piirav tegur. Ka on see kõige keskkonnasõbralikum autopesumeetod, kuna selle kasutamisel kulub keskmiselt üks liiter vett ühe auto pesuks ning pesujääk ei satu maha.

Seni on oma lubadused täitnud

UpSteami tegevust ning rahakaasamist toetab ettevõtja ja ingelinvestor Kristjan Raude, kes investeeris ettevõttesse juba eelmisel korral ning on nüüd võtnud eesmärgiks aidata idufirmal kasvada antud kampaaniat juhtides.

„Pärast esimest investeerimisringi olen UpSteami tiimiga tihedalt koostööd teinud. Äge on näha, kui suure kirega suhtutakse oma tegemistesse. Kõige tähtsam on aga nende poolne kiire tegutsemine ja eesmärkide elluviimine,“ kommenteeris juhtinvestor Raude. Ta märkis, et idufirma on täitnud oma lubadused, mis anti enne eelmist rahakaasamist.

UpSteam on 2017. aasta veebruaris tegutsemist alustanud Eesti iduettevõtte, mis pakub liikuvat autopesuteenust, ühendades omavahel auto omanikke ja mobiilseid autopesijaid. Ettevõtte asutajad on Tallinna Tehnikaülikooli tudengid Martin Kristerson, Valjo Kütt ja Aleksis Anijärv. 2018. aastal osales UpSteam Eesti suurimal äriideede konkursil Ajujaht, kus jõuti kolme parema hulka.

2019. aastal tuli UpSteam turule autopesu telefonirakendusega ning laieneti Helsingisse. Viimase kahe aasta jooksul on idufirmat tunnustatud mitmete auhindadega, sh sai UpSteami tegevjuht Martin Kristerson Eesti Aasta noorettevõtja 2019 konkursil II koha.