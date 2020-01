Eestlaste eduka Balkani laenuäri ahistamisest võidab Vene miljardär

Põhjus, miks Kosovo keskpank detsembri alguses Eesti ja Läti ärimeeste kiirlaenufirmad Iutecredit ja Monego ootamatult likvideerimisele saatis, on siiani segane ja Kosovo keskpank olnud sulgemisotsuse põhjendamisel väga napisõnaline.

Äripäevale on vihjatud, et firmade kinnipanekust oleks omajagu võita samas äris tegutseval Vene miljardäril Oleg Boikol, kes on Balkanil kohal, aga Kosovo turule veel sisenenud pole.

