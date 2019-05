Kuigi statistika näitab, et palgakasvuga suurenevad ka inimeste hoiused, siis arvude sisse vaadates näeme mõneti teistsugust pilti.

Näiteks esitles Eesti Pank veebruari lõpus statistikat, mille kohaselt on keskmine hoiusesumma kasvanud 9734 euroni. Samal ajal on hoiuste mediaan suurenenud 1073 eurolt 1887 euroni. See tähendab, et pooltel inimestel on hoiustel üle 1887 euro. Kümnendikul peredel on pankades arvelduskontodel ja hoiustel veidi üle 60 000 euro.