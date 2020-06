Eestlaste idufirma kaasas 2,2 miljonit eurot. Mida nad teevad ja miks nad tegutsevad Lõuna-Aafrika turul?

Ettevõtte asutajateks on Marten Orgna, kes juhtis Aafrika investeeringuid Trigon Capitalis ning Eerik Oja, kes Eestis töötas Mogo autoliisingu tegevjuhina. „Lõuna-Aafrikas on pankade tingimused autolaenu väljastamiseks äärmiselt karmid, kuid riigi suurusest ja puudulikust ühistranspordist tulenevalt on isikliku sõiduki omamine hädavajalik. Pangad rahastavad peamiselt uuemate ja kallimate autode liisingut, kuid see pärsib keskmise ja madala sissetulekuga leibkondade ligipääsu isiklikule transpordile," selgitab Planet42 tegevjuht Eerik Oja.

Planet42 teeb tänaseks koostööd 200 autode edasimüüjaga, kes lõppklientide nimel finantseerimistaotlusi Planet42 süsteemi edastavad. Teenus põhineb automatiseeritud krediidiskooringu algoritmil, sobiva pakkumise korral ostab Planet42 kliendi valitud auto ning rendib selle temale välja.

Vaatamata käesolevale kriisile on Eesti idu näidanud kiiret kasvu. Praeguseks on klientidele ostetud ühtekokku 2000 autot, 2019. aastal oli kasv kaheksakordne ning kasv on jätkunud ka tänavu - sealjuures oli aprill seni ettevõtte tugevaim kuu. "Senine tegevus on ärimudeli konkurentsivõimet tõestanud ning nüüd soovime jõudsamalt edasi laieneda. Siiani oleme Eestist kaasanud ühtekokku rohkem kui 7 miljonit eurot omakapitali ja laenuraha - enamiku sellest väikeinvestoritelt," ütles Oja, kelle sõnul on ettevõttel plaanis kasvatada oma autopark Eesti investorite toel nelja aastaga 100 tuhande sõidukini.

Oja sõnul kavandab ettevõte paralleelselt rahvusvahelist laienemist teistele võtmeturgudele, kus inimeste ligipääs erinevatele sõidukitele on piiratud.

Planet42 rahastusvooru juhtinud Change Ventures partneri Rait Ojasaare sõnul näevad investorid Planet42-s tohutut potentsiaali. „Lõuna-Ameerikas, Aafrikas ja Kagu-Aasias on veel mitmeid suuri turge, mida vaevavad sarnased valupunktid - nõrk ühistranspordikorraldus, suured vahemaad ning elanike piiratud ligipääs krediidile. Planet42-l on potentsiaal mõjutada positiivselt inimeste elukvaliteeti nendes riikides, sest isiklik sõiduk lihtsustab ligipääsu nii tööturule kui ka muudele, eluliselt vajalikele teenustele," ütles Ojasaar.