Eestlaste idufirma vabastab üürniku tagatisraha maksmisest

Kui vaadati lähemalt ja süvitsi, kui iganenud ja ebaefektiivne on praegune süsteem nii kinnisvara omanikule kui ka üürilevõtjale, tekkis arusaam, et uutmoodi teenusele võiks turgu olla ja mitte ainult Eestis. Näiteks on tagatisraha üürnikule suur lisakulu, aga ei maanda kaugeltki üürileandja kõiki riske. Laekumata üüriraha välja nõuda on üürileandja jaoks keeruline. Kui on vaja likvideerida üürniku põhjustatud kahjusid, jääb tagatisest sageli väheks. Rendini abiga on kaitse suurem. Miks? Kuidas? Loe edasi.