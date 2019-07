Eestlaste kanepipood vaimustab soomlasi

Balti jaama läheduses ja Vanalinnas tegutsev kanepipood kavatseb järgmise sammuna avada poe Helsingis. Vähemalt Eestis lubatud nn kerge kanepi ostjateks on 90% soomlased.

Sativa Store näeb välja nagu tavaline kohvik, kui just välja pandud kanepitaimedele ja kaubamärgile tähelepanu ei pöörata. Pood avatakse keskpäeval ja juba esimese kahe tunni jooksul on seal Soomest pärit kliente umbes 30.

„Eile oli umbes 90% meie klientidest Soomest. See on meie tavaline number,” tõdes üks omanikest Minna-Maria Amjärv.

Telliskivi linnaku ja Balti jaama turu vahel asuv Sativa Store on 20-ruutmeetrine konteinerikauplus ja kohvik, mida kaunistatakse muu hulgas kanepitaimedega.

Pood jätab osa kanepitaimedest ööseks välja. Suuremaid pole varastatud, küll aga väiksemaid. Möödujad on avaldanud sellest pilte koos politseiautoga näiteks Instagramis.

THC ja CBD

Kanepiäri üllatab isegi Eestis, kus vähemalt praegu on narkopoliitika olnud liberaalsem kui Soomes. Sativa Store juures näib olevat palju uudistajaid, kuid ainult murdosa neist julgeb siseneda.

Selle aasta alguses klassifitseeris Euroopa Komisjon kanepis sisalduva kannabidioli ehk CBD uudse toiduainena kogu Euroopa Liidus, kuid selle müümiseks on vaja luba.

Ka Eestis pole kõik kanepid lubatud. Sativa Strore müüb ainult niinimetatud kerget kanepit, mille tetrahüdrokannabinooli või THC sisaldus on alla 0,2 protsendi. THC on joovastav aine. Kanepi kõrgem kontsentratsioon on Eestis ebaseaduslik.