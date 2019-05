Eestlaste kriitika Eckerö Line’i aadressil jõudis Soome meediasse

Leht tõi välja, et kõigepealt kritiseeris ettevõtet Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik ja seejärel Tallinki nõukogu esimees Enn Pant.

Pant ütles Äripäevale antud intervjuus, et Eckerö Line ei osta uut laeva, vaid väga vana käru. „Ma ei tea, kas linn ja sadam lasevad sellist käru sisse, nii võiks igaüks ükskõik millega siia siseneda," sõnas Pant. „Ma ei tea, kas see on nende propagandatrikk või nad tõesti tahavad sellist lollust teha."

Sellest ajendatuna oli Kauppalehtis ilmunud artikli pealkirjaks „Vana käru, propagandatrikk ja lollitamine - Eesti konkurent halvustas Eckerö Line'i uut laeva".

Välja oli toodud ka Teriku kriitika, kes ütles kaks nädalat tagasi, et et Eckerö Line'i plaan panna uus kaubalaev juunis silduma Vanasadamasse tooks Tallinna elanikele asjatuid kannatusi. „Tallinn on merelinn ja kesklinnas asuv sadam on reisijatele väga mõnus ja mugav kuid Vanasadam ei peaks olema mereväravaks ka sadadele veoautodele. Olen kindel, et Soome laevandusettevõte Eckerö Line'i plaan panna juunis ostetav kaubalaev silduma Vanasadamasse tooks Tallinna elanikele asjatuid kannatusi ning kutsun ettevõtet üles plaanist loobuma," lausus linnavolikogu esimees.

Eckerö Line'i tegevjuht Taru Keronen ei soovinud Kauppalehtile eestlaste reaktsiooni osas kommentaari anda.